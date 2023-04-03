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Цена российской нефти за год упала почти в два раза

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 14:30
Цена российской нефти за год упала почти в два раза Фото: российская нефть за год подешевела почти в два раза (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средняя цена на нефть основной российской марки Urals в марте 2023 года сложилась в размере 47,85 долларов за баррель. Это что в 1,86 раза ниже, чем в марте прошлого года (89,05 долларов за баррель).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства финансов РФ.

По данным фискального ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в январе-марте 2023 года сложилась в размере 48,92 долларов за баррель, в январе-марте 2022 года- 88,95 долларов за баррель.

Напомним, по данным МЭА, доходы России от экспорта нефти в феврале 2023 года упали еще на 2,7 млрд долларов до 11,6 млрд долларов из-за вступления в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты. Это на 42% меньше, чем год назад.

Отметим, в декабре 2022 года страны ЕС ввели эмбарго на импорт российской нефти, а страны "Большой семерки" - ценовой потолок в размере 60 долларов за баррель.

В связи с этим Москва перенаправила потоки нефти в Азию с большими скидками.

Эталонная марка Brent в течение марта стоила около 80 долларов за баррель.

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