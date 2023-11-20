Ціна продажу "зеленої" електроенергії в прогнозі НКРЕКП завищена на 20%, - "Укренерго"

"Занадто оптимістичний прогноз НКРЕКП щодо середньої ціни продажу зеленої електроенергії "Гарантованим покупцем". Ми її бачимо приблизно 3,2 тис. грн/МВт-год, регулятор - 4 тис./МВт-год", - сказав Кудрицький.

За його словами, компанія наполягає на правильних розрахунках, щоб забезпечувати повноцінні компенсації "зеленій" генерації.

"Нам потрібно, щоб був коректно виконаний розрахунок. І нам достатньо, щоб "ГарПок" підтвердив, що він готовий продавати свій портфель електроенергії за ціною, яка зазначена в розрахунках регулятора", - сказав керівник компанії.

"Можна і 7 тис./МВт-год поставити, але ж треба розуміти, звідки ця ціна береться, хто її підтверджує", - додав він.

Кудрицький зазначив, що в ДП "Гарантований покупець" оцінки також наближені до даних "Укренерго", а не НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, "Укренерго" продовжує накопичувати борги перед ДП "Гарантований покупець" та станом на кінець першої декади листопада заборгованість виросла до 33,6 млрд грн.

Окрім того, "Укренерго" має критичну проблему з неоплатами з боку тисяч підприємств, які отримують електроенергію на балансуючому ринку і яких окремими рішеннями заборонено відключати від електропостачання навіть, коли вони мають великі борги.