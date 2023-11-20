Цена продажи "зеленой" электроэнергии в прогнозе НКРЭКУ завышена на 20%, - "Укрэнерго"

"Слишком оптимистичный прогноз НКРЭКУ относительно средней цены продажи зеленой электроэнергии "Гарантированным покупателем". Мы ее видим примерно 3,2 тыс. грн/МВт-ч, регулятор - 4 тыс./МВт-ч", - сказал Кудрицкий.

По его словам, компания настаивает на правильных расчетах, чтобы обеспечивать полноценные компенсации "зеленой" генерации.

"Нам нужно, чтобы был корректно выполнен расчет. И нам достаточно, чтобы "ГарПок" подтвердил, что он готов продавать свой портфель электроэнергии по цене, указанной в расчетах регулятора", - сказал руководитель компании.

"Можно и 7 тыс./МВт-ч поставить, но надо понимать, откуда эта цена берется, кто ее подтверждает", - добавил он.

Кудрицкий отметил, что в ГП "Гарантированный покупатель" оценки также приближены к данным "Укрэнерго", а не НКРЭКУ.

Напомним, ранее сообщалось, "Укрэнерго" продолжает накапливать долги перед ГП "Гарантированный покупатель" и по состоянию на конец первой декады ноября задолженность выросла до 33,6 млрд. грн.

Кроме того, у "Укрэнерго" есть критическая проблема с неоплатами со стороны тысяч предприятий, которые получают электроэнергию на балансирующем рынке и которых отдельными решениями запрещено отключать от электроснабжения даже, когда у них большие долги.