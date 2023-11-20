RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цена продажи "зеленой" электроэнергии в прогнозе НКРЭКУ завышена на 20%, - "Укрэнерго"

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на 2024 год завышает прогнозную стоимость продажи электроэнергии из возобновляемых источников почти на четверть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Слишком оптимистичный прогноз НКРЭКУ относительно средней цены продажи зеленой электроэнергии "Гарантированным покупателем". Мы ее видим примерно 3,2 тыс. грн/МВт-ч, регулятор - 4 тыс./МВт-ч", - сказал Кудрицкий.

По его словам, компания настаивает на правильных расчетах, чтобы обеспечивать полноценные компенсации "зеленой" генерации.

"Нам нужно, чтобы был корректно выполнен расчет. И нам достаточно, чтобы "ГарПок" подтвердил, что он готов продавать свой портфель электроэнергии по цене, указанной в расчетах регулятора", - сказал руководитель компании.

"Можно и 7 тыс./МВт-ч поставить, но надо понимать, откуда эта цена берется, кто ее подтверждает", - добавил он.

Кудрицкий отметил, что в ГП "Гарантированный покупатель" оценки также приближены к данным "Укрэнерго", а не НКРЭКУ.

Напомним, ранее сообщалось, "Укрэнерго" продолжает накапливать долги перед ГП "Гарантированный покупатель" и по состоянию на конец первой декады ноября задолженность выросла до 33,6 млрд. грн.

Кроме того, у "Укрэнерго" есть критическая проблема с неоплатами со стороны тысяч предприятий, которые получают электроэнергию на балансирующем рынке и которых отдельными решениями запрещено отключать от электроснабжения даже, когда у них большие долги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго