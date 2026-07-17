Ціна на нафту зростатиме щотижня через ескалацію в Ормузькій протоці

Світові ціни на нафту різко зросли наприкінці тижня на тлі нового загострення конфлікту між США та Іраном. Інвестори побоюються перебоїв із постачанням сировини через ключові морські маршрути на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ціни на нафту завершують тиждень упевненим зростанням через ескалацію військового протистояння між США та Іраном. На торгах у п'ятницю вартість Brent піднялася більш ніж на долар - до 85,28 долара за барель, а американська WTI - до 79,98 долара. За підсумками тижня обидва еталони додали майже 12%", - йдеться у матеріалі.

Зазначаєтся, що поштовхом для зростання стали нові американські авіаудари по цілях на півдні Ірану. Як відомо, у відповідь Тегеран завдав ракетних і дронових ударів по американських об'єктах у регіоні.

Крім того, іранська влада доручила хуситам підготуватися до можливого блокування судноплавства в Червоному морі, якщо США продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру країни.

Загалом же ринок побоюється, що бойові дії можуть порушити експорт нафти з Близького Сходу. Особливу увагу трейдери приділяють ситуації навколо Ормузької протоки та Червоного моря, через які проходить значна частина світових поставок енергоносіїв.

Аналітики зазначають, що у разі подальшої ескалації ціни можуть зрости ще більше і зріст спостерігатиметься щотижня. Зокрема, американська WTI може протестувати рівень у середині 80 доларів за барель, якщо геополітичні ризики не знизяться найближчим часом.

Видання наголшує, що конфлікт в Ормузі також вплинув на постачання такого палива, як дизель та бензин, що призвело до рекордних показників прибутковості американських нафтопереробних заводів.