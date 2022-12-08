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Ціна на нафту Brent впала нижче за 77 доларів вперше за рік

Фото: спостерігається волатильність цін на нафту протягом 8 грудня (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ціна нафти марки Brent впала ниже за 77 доларів за барель вперше за грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Як свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у лютому 2023 року впала нижче за 77 доларів за барель вперше з 27 грудня 2021 року.

За даними на 23:21 (GMT+4), вартість Brent знижувалась на 3,53% - до 76,94 долара за барель. До 23:54 (GMT+4) Brent торгувалася на рівні 77,53 долара за барель (мінус 2,29%).

Водночас ф'ючерс на нафту марки WTI з постачанням у січні 2023 року дешевшає на 2,49% - до 72,4 долара за барель. Також ф'ючерс на нафту марки WTI з постачанням у січні 2023 року падав на 3,98% - до 73,87 долара за барель.

Раніше, 6 грудня, повідомлялося, що ціна нафти Brent опустилася нижче за 80 доларів за барель вперше з 6 січня цьогоріч.

Нагадаємо, що ціна нафти Brent з 1971 року є основою для ціноутворення близько 40% всіх світових сортів нафти, у тому числі російської нафти Urals. Тому дану марку називають еталонною, або маркерною.

Сьогодні РБК-Україна вже повідомляло по стрибок цін на нафту, але в інший бік: ціни на нафту зранку 8 грудня зросли після падіння до найнижчого рівня цього року на попередній сесії.

Нагадаємо, минулого тижня Brent та WTI зафіксували свій перший тижневий приріст на рівні близько 2,5% та 5% відповідно після трьох тижнів падіння.

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