Ціна електроенергії для української промисловості не може бути вищою, ніж в Європі, - Свириденко

Фото: Юлія Свириденко про ціну на електрику для промисловості (facebook.com/zelensky.official)
Автор: Сергій Новіков

Вартість електроенергії для української промисловості повинна бути не вище, ніж за кордоном. Це питання потребує детального обговорення.

Як пише РБК-Україна, про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з бізнесом у Дніпрі.

"Це питання потребує дискусії як всередині уряду, так і в експертному і бізнес-середовищі. Якщо ціна електрики для українського підприємства буде вищою, ніж аналогічна ціна для підприємства за кордоном, ми втрачатимемо конкурентоздатність", - заявила Свириденко.

Прем’єрка також зазначила, що проблеми гірничо-металургійного комплексу (ГМК) заслуговують на більшу увагу як місцевої влади, так і окремих міністерств.

"Адже такі підприємства не лише роблять внесок в економіку, але й фактично забезпечують життя цілих міст, особливо поблизу лінії фронту. Це і проблематика внутрішніх тарифів, і доступ на зовнішні ринки, і виклики євроінтеграції. Такого секторального підходу не вистачає і в інших важливих галузях", - зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо, раніше представники ГМК неодноразово вказували на негативний вплив підвищення цін на електроенергію та зростання тарифів на залізничні перевезення.

Зокрема, генеральний директор ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявляв про критичну ситуацію на підприємстві. Тільки за п’ять місяців цього року чистий збиток компанії сягнув близько 3,8 млрд грн.

