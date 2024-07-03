Ціна електроенергії має покривати собівартість виробництва та враховувати ремонти, - Енергоспівтовариство
Тариф на електроенергію для населення має дорівнювати собівартості виробництва електрики та враховувати вартість відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів.
Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковські, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".
"Ціна на електроенергію повинна дорівнювати вартості її виробництва, це основний принцип, але також ціна повинна включати вартість відновлення зруйнованих потужностей", - сказав він, коментуючи нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію для населення.
Він пояснив, що якщо вартість виробництва електроенергії не буде покриватися, тоді в системі будуть накопичуватися борги і в будь-якому разі хтось має сплатити цей борг.
Лорковські додав, що наприкінці за це сплачують споживачі, просто не через ціни, а через бюджет.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного "Енергоатома" та стабілізувати ситуацію на енергоринку.
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