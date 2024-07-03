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Цена электроэнергии должна покрывать себестоимость производства и учитывать ремонты, - Энергосообщество

Среда 03 июля 2024 13:54
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Цена электроэнергии должна покрывать себестоимость производства и учитывать ремонты, - Энергосообщество Фото: цена электроэнергии должна покрывать себестоимость производства и учитывать ремонты (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Тариф на электроэнергию для населения должен быть равен себестоимости производства электричества и учитывать стоимость восстановления разрушенных энергетических объектов.

Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"Цена на электроэнергию должна быть равна стоимости ее производства, это основной принцип, но также цена должна включать стоимость восстановления разрушенных мощностей", - сказал он, комментируя недавнее повышение тарифа на электроэнергию для населения.

Он пояснил, что если стоимость производства электроэнергии не будет покрываться, тогда в системе будут накапливаться долги и в любом случае кто-то должен уплатить этот долг.

Лорковски добавил, что в конце этого платят потребители, просто не из-за цен, а из-за бюджета.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку государственного "Энергоатома" и стабилизировать ситуацию на энергорынке.

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Электроэнергия
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