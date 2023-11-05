Ціна борщу. Скільки коштує набір продуктів і чи дешевше вдома

Вартість борщу є наочним показником зміни цін на продукти в Україні. Хоча інгредієнти національної страви поступово дорожчають, наразі приготувати її обійдеться в меншу суму, ніж кілька місяців тому.

При підготовці матеріалу використовувалися наступні джерела: інформація порталу Мінфін, дані сайтів мереж супермаркетів "Сільпо", Novus, АТБ, Varus, меню "Пузата хата", "Глек", "Сто років тому вперед", "О'Панас".

РБК-Україна порахувало вартість приготування борщу вдома та порівнює з цінами в закладах.

Що таке індекс борщу

Індекс борщу – наш аналог індексу Бігмака. Якщо перший придумали в США для порівняння обмінних курсів долара в різних країнах світу на основі ціни одного бургера з McDonald's, то українській індекс відображає тенденцію зміни цін на базові продукти. Адже компоненти борщу входять до переліку основних продуктів у споживчому кошику кожної родини.

Цей показник вираховують як собівартість каструлі чи порції борщу за класичним рецептом.

За час війни ціни на продукти борщового набору Україні значно зросли. Найбільше подорожчало м'ясо, також поповзла вгору вартість овочів.

Проте завдяки високим врожаям на сьогодні "індекс борщу"ттрохи знизився. У жовтні 2022 каструля борщу коштувала 114 грн, у червні 2023 – 156,61 грн (дані Мінфіну), а вартість у листопаді 2023 порахуємо нижче.

Фото: восени 2023 ціна борщу знизилася (freepik.com)

Вартість продуктів борщового набору

Головна складова собівартості борщу – це м'ясо. Найчастіше страву готують зі свинини. На каструлю 3-л потрібно буде 400 грамів м'яса.

Для розрахунку оберемо свинячі ребра. Вони обійдуться в середньому в 73,6 грн. Ціна за 400 г м'яса в магазинах: Varus – 75,6 грн, "Сільпо" – 71,6 грн, Novus – 73,62 грн.

Вартість 1 кг свинячих ребер (скріншот Varus.ua)

Білоголової капусти потрібно буде 500 г. Її вартість складає 3,79 грн. Ціна в магазинах за 0,5 кг: Novus – 4 грн, "Сільпо" – 3,6 грн, АТБ – 3,79 грн.

Для приготування страви необхідно 200 г буряку. Він коштуватиме 1,57 грн (в Novus – 1,45 грн, Varus – 1,46 грн, АТБ – 1,8 грн).

Картопля для борщу (300 г) коштуватиме 2,55 грн. Ціни в Novus – 2,4 грн, "Сільпо" – 2,43 грн, АТБ – 2,83 грн.

Середня ціна моркви (200 г) – 1,55 грн (в Novus – 1,54 грн, Varus – 1,52 грн, АТБ – 1,59 грн).

Ріпчаста цибуля (150 г) обійдеться в 1,82 грн. Ціни в Novus – 1,73 грн, "Сільпо" – 1,93 грн, АТБ – 1,79 грн.

Томатної пасти за рецептом необхідно 50-70 г (це один пакет-саше). Її вартість становитиме в середньому 15,7 грн (в Novus – 20,39 грн, Varus – 16 грн, АТБ – 10,9 грн).

Зазвичай овочеву заправку для борщу обсмажують на соняшниковій олії. Її знадобиться 30 г, що коштуватиме 1,8 грн (пляшка олії 850 мл за найвигіднішою ціною в Novus – 43,39 грн, Varus – 47,5 грн, АТБ – 43,9 грн).

Таким чином собівартість каструлі борщу становить 102,38 грн. Але ж за традицією смачніше їсти зі сметаною, житнім хлібом, салом та часником. Тому додамо ці інгредієнти до вартості.

Сметана 15% (маленький стакан 180-200 г) – 24,83 грн

(маленький стакан 180-200 г) – 24,83 грн Житній хліб (400 г) – 25 грн

(400 г) – 25 грн Солоне сало (100 г) – 26,17 грн

(100 г) – 26,17 грн Часник (30 г) – 4,16 грн

Вартість страви в такому разі становитиме 182,54 грн. Цих 3 літрів домашнього борщу та смачних додатків вистачить, щоб нагодувати 5 осіб. Тобто вартість однієї порції виходить 36,51 грн (без додатків собівартість однієї порції складе 20,5 грн)

Ціна борщу в закладах

Вартість традиційної української страви в бюджетних закладах не надто відрізняється від ціни домашнього борщу. До прикладу, в "Пузатій хаті" порція борщу з м'ясом (260 г) – 42 грн, але без хліба, сала та сметани.

В кафетеріях супермаркетів ціни на борщ теж досить помірні, хоча також без додатків. В "Сільпо" 300 г борщу зі свининою обійдеться в 30 грн, в мережі "Ашан" - 33 грн, у Varus – 37 грн.

Вартість борщу в кафетерії "Сільпо" (скріншот silpo.ua)

У ресторанах української кухні борщ подають за всіма традиціями, але і вартість порції значно вища.

Так, в меню ресторану "О'Панас" 360 г борщу з реберцями та пампушками складає 185 грн.

В ресторані сучасної української кухні "100 років тому вперед" можна посмакувати борщем за рецептом із Закарпаття зі сливовим лекваром. Порція страви – 215 грн.

"Перлину" української кухні в ресторані "Глек" готують із білими грибами та подають із пампушками. Порція достатньо велика (350 г) і коштує 180 грн.

Тобто вартість традиційного борщу в закладах є дорожчою. Але не треба забувати, що в ціну домашньої страви не закладені витрати на оплату праці, обслуговування, енергоресурси.