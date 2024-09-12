Цена на автогаз продолжит расти, но возможна и смена тенденции: прогноз эксперта

Цена на автогаз в Украине продолжит рост, и в сентябре она может достичь 33 гривны за литр. Но если цена нефти будет снижаться, то розничные цены на топливо также могут снизиться.

Рост цены будет эффектом от повышения акциза на топливо с 1 сентября. С начала месяца на автогаз акциз вырос больше всего – с 52 до 148 евро за 1000 л. На бензин налог вырос с 211,5 евро до 242,6 евро, на дизельное топливо – со 139,5 евро до 177,6 евро.

За первые 10 дней месяца цена автогаза выросла почти на 6% – до 30,57 гривен за литр. "В сентябре рост цен может продолжиться и до 33 грн за литр", – сказал Куюн.

Однако он не исключил вероятность снижения цены из-за падения цен на нефть.

В последние дни было отмечено падение мировых цен на нефть из-за снижения деловой активности Китая.

Нефть марки Brent впервые с декабря 2021 года упала до 70 долларов за баррель. Российская нефть Urals приближается к 60 долларам.

Если падение продолжится, то снижение стоимости топлива может оказать обратный эффект на розничную цену, перекрыв рост акциза.

Цена нефти является основным фактором, который влияет на цену топлива. С начала полномасштабной войны Украина импортирует почти весь объем топлива.