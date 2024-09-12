Цена на автогаз продолжит расти, но возможна и смена тенденции: прогноз эксперта
Цена на автогаз в Украине продолжит рост, и в сентябре она может достичь 33 гривны за литр. Но если цена нефти будет снижаться, то розничные цены на топливо также могут снизиться.
Такой прогноз для РБК-Украина озвучил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
Рост цены будет эффектом от повышения акциза на топливо с 1 сентября. С начала месяца на автогаз акциз вырос больше всего – с 52 до 148 евро за 1000 л. На бензин налог вырос с 211,5 евро до 242,6 евро, на дизельное топливо – со 139,5 евро до 177,6 евро.
За первые 10 дней месяца цена автогаза выросла почти на 6% – до 30,57 гривен за литр. "В сентябре рост цен может продолжиться и до 33 грн за литр", – сказал Куюн.
Однако он не исключил вероятность снижения цены из-за падения цен на нефть.
В последние дни было отмечено падение мировых цен на нефть из-за снижения деловой активности Китая.
Нефть марки Brent впервые с декабря 2021 года упала до 70 долларов за баррель. Российская нефть Urals приближается к 60 долларам.
Если падение продолжится, то снижение стоимости топлива может оказать обратный эффект на розничную цену, перекрыв рост акциза.
Цена нефти является основным фактором, который влияет на цену топлива. С начала полномасштабной войны Украина импортирует почти весь объем топлива.
Что касается бензина и дизеля, то первая декада сентября подтвердила прогноз экспертов о минимальном влиянии повышения акцизов на розничные цены. За первые 10 дней месяца бензин А-95 подорожал на 4 копейки – до 56,63 гривен за литр, дизельное топливо – на 3 копейки – до 52,82 гривен за литр.