Цими вихідними країни Балтії завершать процес відключення від енергомережі РФ

За його словами, такий крок позбавить Росію можливості використовувати енергопостачання як інструмент геополітичного впливу.

"Зараз ми позбавляємо Росію можливості використовувати енергосистему як інструмент геополітичного шантажу", - сказав він

Зазначається, що Латвія фізично відключить лінію електропередач до Росії у суботу, 8 лютого. А вже у неділю у Вільнюсі відбудеться офіційна церемонія за участю президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і лідерів країн Балтії.

"Ми нарешті можемо взяти справу в свої руки", - додав він.

Адже останніми роками ці країни працювали над інтеграцією до європейської енергосистеми. Але потреба у прискоренні цього процесу зросла після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Саме тому країни Балтії раніше відмовились від закупівлі російського газу та електроенергії, їх електромережі залишалися підключеними до російської та білоруської енергосистеми. Це створювало ризик залежності від Москви у разі нестабільності постачання.

"Росія могла використовувати енергію як зброю, створюючи ризик незапланованих перебоїв у постачанні електроенергії через політичні рішення", - зазначив Вайчюнас.

Цієї суботи о 07:00 за Гринвічем три країни перейдуть у так званий "ізольований режим", що триватиме близько 24 годин. Протягом цього періоду оператори мереж тестуватимуть стабільність енергосистеми.

"Ми повинні провести низку тестів, щоб запевнити Європу, що ми є стабільною енергетичною системою", - пояснив голова литовського державного оператора електромереж Litgrid Рокас Масюліс.

Водночас, ці країни очікують ймовірних провокацій зі сторони Росії. Саме тому польський оператор електромереж PSE планує використовувати вертольоти та дрони для патрулювання ліній електропередач між Польщею та Литвою.

Варто зауважити, що відключення країн Балтії також вплине на Калінінградську область, яка після цього втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії.