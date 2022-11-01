В целях экономии электричества. В Киеве троллейбусы заменят автобусами

Начиная со среды, 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram .

Он отметил, что это делается с целью уменьшения нагрузки на энергосистему и экономии электроэнергии.

"Благодарю киевлян, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах", - написал Кличко.