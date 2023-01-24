Цілодобовий режим та миттєві перекази: НБУ анонсував зміни в роботі системи платежів

Нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі з 1 квітня 2023 року. Зараз система працює у режимі 23/7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Разом з упровадженням IBAN це створює технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів в Україні",- йдеться в повідомленні.

Як зазначив директор Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк, перехід на нове покоління СЕП "надасть банкам та бізнесу нові можливості, посилить безпеку платежів та конкуренцію між учасниками ринку".