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Цілодобовий режим та миттєві перекази: НБУ анонсував зміни в роботі системи платежів

Фото: НБУ визначив дату переходу СЕП на цілодобовий режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі з 1 квітня 2023 року. Зараз система працює у режимі 23/7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Разом з упровадженням IBAN це створює технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів в Україні",- йдеться в повідомленні.

Як зазначив директор Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк, перехід на нове покоління СЕП "надасть банкам та бізнесу нові можливості, посилить безпеку платежів та конкуренцію між учасниками ринку".

Нагадаємо, раніше планувалося, що нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі (24/7) з 20 серпня 2022 року.

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