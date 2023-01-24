Круглосуточный режим и мгновенные переводы: НБУ анонсировал изменения в системе платежей

Новое поколение системы электронных платежей Национального банка (СЭП) заработает в круглосуточном режиме с 1 апреля 2023 года. В настоящее время система работает в режиме 23/7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Вместе с внедрением IBAN это создает технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в Украине", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк, переход на новое поколение СЭП "предоставит банкам и бизнесу новые возможности, усилит безопасность платежей и конкуренцию между участниками рынка".