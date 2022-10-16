Цілодобовий моніторинг. Як Південна Корея готується до ядерних випробувань КНДР

За словами офіційних осіб, нещодавня серія запусків ракет Північною Кореєю та інші провокації є частиною підготовки режиму КНДР до сьомого ядерного випробування.

"Оскільки провокації Північної Кореї почастішали, ми докладаємо всіх наших зусиль для підтримки стану готовності з особливою пильністю", - заявив високопоставлений представник президента Південної Кореї.

Інший урядовець повідомив, що адміністрація президента розробляє докладні плани реагування на ядерні випробування Північної Кореї.

Національна розвідувальна служба заявила, що КНДР може провести сьоме ядерне випробування в період з 16 жовтня по 7 листопада після Національного конгресу Комуністичної партії Китаю, не чекаючи проміжних виборів у США.