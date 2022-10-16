Цілодобовий моніторинг. Як Південна Корея готується до ядерних випробувань КНДР

Південна Корея в цілодобовому режимі проводить моніторинг можливих ядерних випробувань КНДР, оскільки очікується, що Північна Корея найближчим часом проведе сьомий запуск ракети з ядерною боєголовкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea Herald.