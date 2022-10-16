Круглосуточный мониторинг. Как Южная Корея готовится к ядерным испытаниям КНДР

Южная Корея в круглосуточном режиме ведет мониторинг возможных ядерных испытаний КНДР, поскольку ожидается, что Северная Корея в ближайшее время проведет седьмой запуск ракеты с ядерной боеголовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korea Herald.