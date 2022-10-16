Круглосуточный мониторинг. Как Южная Корея готовится к ядерным испытаниям КНДР
Южная Корея в круглосуточном режиме ведет мониторинг возможных ядерных испытаний КНДР, поскольку ожидается, что Северная Корея в ближайшее время проведет седьмой запуск ракеты с ядерной боеголовкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korea Herald.
По словам официальных лиц, недавняя серия запусков ракет Северной Кореей и другие провокации считаются частью подготовки режима КНДР к седьмому ядерному испытанию.
"Поскольку провокации Северной Кореи участились, мы прилагаем все наши усилия для поддержания состояния готовности с особой бдительностью", - заявил высокопоставленный представитель президента Южной Кореи.
Другой чиновник сообщил, что администрация президента разрабатывает подробные планы реагирования на ядерные испытания Северной Кореи.
Национальная разведывательная служба заявила, что КНДР может провести седьмое ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября, после Национального конгресса Коммунистической партии Китая, не дожидаясь промежуточных выборов в США.
Ранее сообщалось, что серия ракетных испытаний КНДР была разработана для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.
Также мы писали, что одна из ракет, запущенных Северной Кореей, пролетела над Японией.
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