"Цілком ймовірно". Військові не виключають повторну атаку ворога вдень

"Цілком ймовірно (що обстріл повториться, - ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - заявила вона.

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про "прильоти" на півночі та заході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він зазначив, що окупанти змінили тактику. Вони проводять активну розвідку та запускають фальш-цілі.

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