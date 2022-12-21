UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цілий батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні (документ)

Фото: батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні
Автор: Наталія Гурковська

Цілий розвідувальний батальйон із Криму відмовився від участі у війні в Україні. Але військові попри відмову залишаються на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Про цей інцидент розповіли родичі військовослужбовців та показали наказ командира частини про сувору догану командиру батальйону, службовці якого відмовилися воювати. За даними родичів, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606 (Крим).

При цьому, незважаючи на відмову солдатів, батальйон досі перебуває на території України.

"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", - сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.

Як повідомлялося, підрозділи Росгвардії, які будуть перебувати в зоні бойових дій на 2-3 лінії до лютого 2023 року, планують відвести до регіонів РФ, щоб вони виступали силовими загонами у разі акцій непокори нових хвиль мобілізованих росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні