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Целый батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (документ)

Фото: батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Целый разведывательный батальон из Крыма отказался от участия в войне в Украине. Но военные, несмотря на отказ, остаются на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Об этом инциденте рассказали родственники военнослужащих и показали приказ командира части о строгом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать. По данным родственников, речь идёт о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).

При этом, несмотря на отказ солдат, батальон до сих находится на территории Украины.

"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать", - сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.

Как сообщалось, подразделения Росгвардии, которые будут находиться в зоне боевых действий на 2-3 линии до февраля 2023 года, планируют отвести в регионы РФ, чтобы они выступали силовыми отрядами в случае акций неповиновения новых волн мобилизованных россиян.

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Война в Украине