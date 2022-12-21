Целый батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (документ)

Об этом инциденте рассказали родственники военнослужащих и показали приказ командира части о строгом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать. По данным родственников, речь идёт о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).

При этом, несмотря на отказ солдат, батальон до сих находится на территории Украины.

"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать", - сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.