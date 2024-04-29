ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цілі вражено. Сирський показав, як ЗСУ завдавали авіаудари по базах росіян

Понеділок 29 квітня 2024 00:16
UA EN RU
Цілі вражено. Сирський показав, як ЗСУ завдавали авіаудари по базах росіян Фото: ЗСУ завдали авіаудари по базах росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові завдали кількох успішних авіаударів по базах росіян у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Відстежуємо та б'ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника в Донецькій області та в Запорізькій області. Цілі вражено", - йдеться у повідомленні Сирського.

За його словами, окупантам і надалі не вдасться втекти від підрозділів Збройних сил України.

Авіаудари ЗСУ по окупантам

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ завдають авіаударів за позиціями росіян. Для обстрілів ворожих позицій застосовується винищувальна та бомбардувальна авіація, а також ударні гелікоптери та безпілотники.

Після повномасштабного вторгнення союзники передали Україні кілька варіантів керованих авіаційних бомб та крилатих ракет. Для їх використання було модернізовано бойові літаки Су-24 та Су-27.

Зокрема, за допомогою ракет Storm Shadow українські пілоти завдавали успішних ударів Чонгарським мостом. Перший удар по мосту відбувся 22 червня 2023 року. Незабаром, 29 липня, Сили оборони України повідомили про другу успішну атаку Чонгарським мостом. Після цього також за допомогою цих британських ракет ЗСУ вражали військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму, а також на півдні та сході країни.

Детальніше про ракети Storm Shadow - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Повітряні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський хоче запрошення України на саміті НАТО: потрібен сильний політичний сигнал
Зеленський хоче запрошення України на саміті НАТО: потрібен сильний політичний сигнал
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме