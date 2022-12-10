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Цілі для України. ЗМІ порахували військові об'єкти Росії в окупованому Криму

Фото: ЗМІ порахували військові об'єкти РФ в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На території окупованого Криму знаходиться 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи, які Росія використовує у своїх інтересах. Ці об'єкти, ймовірно, можуть стати цілями для українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Журналісти зібрали супутникові знімки Planet Labs та Skytek, проаналізувавши півтори сотні військових об’єктів у Криму. Мова йде про військові бази, аеродроми, місця дислокації протиповітряної оборони та кораблів Чорноморського флоту РФ.

Фото: карта військових об'єктів РФ у Криму (radiosvoboda.org)

Варто зазначити, що саме з території окупованого Криму російські війська здебільшого здійснюють запуски ракет по Україні. Крім того, РФ облаштувала бази та склади для зберігання крилатих ракет типу "Калібр".

"Де точно зберігають крилаті ракети класу "Калібр" невідомо, але є припущення, що в Інкерманських штольнях - і до причалів близько, і місце добре захищене", - йдеться у матеріалі.

Флот

Журналісти вивчили супутникові знімки Planet Labs Севастопольської бухти за 9 листопада та ідентифікували російські кораблі. Зокрема, великі десантні кораблі (проектів 1135, 1171, 775), патрульні кораблі (22160), ракетні катери (проектів 1239, 1241) та крейсер (проекту 11356). Ймовірно, це флагман Чорноморського флоту РФ "Адмирал Макаров", або ж його аналог "Адмирал Эссе".

Фото: супутниковий знімок Planet Labs Севастопольської бухти (radiosvoboda.org)

Авіація

Важливу стратегічну роль для Росії має авіаційна база в Джанкої. Після зупинення наступу на півдні України аеродром став для РФ головним логістичним хабом та місцем базування ударних гелікоптерів: Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8. Також у Джанкої сідають вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Крім того, важливим є аеродром Бельбек, який розташований поруч із Севастополем. Здебільшого там знаходяться винищувачі типу Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Також Росія тримає частину авіації на аеродромі в Гвардійському. Там зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24, з яких ворог найчастіше завдає авіаударів.

Нагадаємо, 8 грудня у Севастополі пролунали вибухи, а окупаційна влада заявила про "ліквідацію безпілотника" над Чорним морем.

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