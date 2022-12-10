Цели для Украины. СМИ посчитали военные объекты России в оккупированном Крыму

Журналисты собрали спутниковые снимки Planet Labs и Skytek, проанализировав полторы сотни военных объектов в Крыму. Речь идет о военных базах, аэродромах, местах дислокации противовоздушной обороны и кораблях Черноморского флота РФ.

Фото: карта военных объектов РФ в Крыму (radiosvoboda.org)

Следует отметить, что именно с территории оккупированного Крыма российские войска в основном осуществляют запуски ракет по Украине. Кроме того, РФ обустроила базы и склады для хранения крылатых ракет типа "Калибр".

"Где точно хранят крылатые ракеты класса "Калибр" неизвестно, но есть предположение, что в Инкерманских штольнях - и к причалам близко, и место хорошо защищено", - говорится в материале.

Флот

Журналисты изучили спутниковые снимки Planet Labs Севастопольской бухты за 9 ноября и идентифицировали российские корабли. В частности, большие десантные корабли (проектов 1135, 1171, 775), патрульные корабли (22160), ракетные катера (проектов 1239, 1241) и крейсер (проекта 11356). Вероятно, это флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", или же его аналог "Адмирал Эссе".

Фото: спутниковый снимок Planet Labs Севастопольской бухты (radiosvoboda.org)

Авиация

Важную стратегическую роль для России играет авиационная база в Джанкое. После остановки наступления на юге Украины аэродром стал для РФ главным логистическим хабом и местом базирования ударных вертолетов: Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8. Также в Джанкое садятся грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Кроме того, важен аэродром Бельбек, который расположен рядом с Севастополем. В основном там находятся истребители типа Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и Миг-31.

Также Россия держит часть авиации на аэродроме в Гвардейском. Там сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24, из которых враг чаще всего наносит авиаудары.