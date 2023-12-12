Цілі на 2024 рік та оборонний хаб в Україні. Перші підсумки візиту Зеленського до США

При підготовці матеріалу використовувалися: релізи Офісу президента України, Міністерства оборони США, заяви Володимира Зеленського та Ллойда Остіна, оновлений меморандум із МВФ.

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Зустріч з Остіном та промова у Національному університеті оборони США

Візит до США розпочався із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. З ними президент обговорив виклики глобальної безпеки, ситуацію на фронті в Україні та оборонну співпрацю зі США.

"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - заявив Зеленський за підсумками зустрічі.

Фото: виступ Володимира Зеленського у Національному університеті оборони США (president.gov.ua)

Потім була промова в Національному університеті оборони США. Але перед цим слово взяв Ллойд Остін.

"Ви є живим доказом того, що лідерство однієї людини може згуртувати демократію, яка перебуває в бойовій готовності, надихнути вільний світ і змінити хід історії. Ми тут сьогодні з простої причини… Протягом майже двох років звірств та агресії Путін продовжує вести незаконну війну. Боротьба України - одна з найбільших справ нашого часу. США пишаються тим, що підтримують вас. Прихильність Америки до підтримки України у боротьбі з російською агресією непохитна", - заявив він, звертаючись до Зеленського.

Він також наголосив, що США виділили понад 44 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, а союзники по контактній групі у форматі "Рамштайн" - ще понад 37 млрд доларів. Зараз російська армія сильно ослаблена, і США разом із партнерами сповнені рішучості розширити бойові можливості, а також допомогти з формуванням нових сил, які протистоятимуть Росії у майбутньому.

Президент Зеленський у своєму виступі попередив, що Росія націлена не лише на землю, ресурси чи людей України. За його словами, для Володимира Путіна вона - лише сходинка та спосіб продовжувати поведінку Радянської імперії, кидаючи виклик свободі скрізь, де захоче російський цар. Він також наголосив, що Путін має програти.

Крім того, він назвав цілі України на 2024 рік: розбити противника так, як було зруйновано Берлінську стіну. І для цього потрібна впевненість із боку США не менша, ніж була за президента Рональда Рейгана.

"Я вірю, що це наші спільні цілі - щоб безпека, встановлена після 1989 року, була повністю відновлена і збережена; щоб свобода довела, що, "коли її кордони розширюються в одній країні, розширюється свобода для всіх людей"; і щоб наступного року, 2024-го, агресія нинішнього ворога вільного світу почала руйнуватися, як та стіна. І ми зможемо зробити це реальністю", - додав Зеленський.

Переговори з директором МВФ, новина про транш та Світовий банк

Після цього Зеленський зустрівся директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Яка повідомила, що фонд схвалив перегляд кредитної програми, що дозволить Україні отримати транш на 900 млн доларів.

Оновлений меморандум із МВФ поповнився 12-ма новими "структурними маяками". Зокрема, українська сторона зобов'язалася запровадити податок на надприбутки підприємств (на час війни), допустила проведення реформи єдиного податку, зобов'язалася не знижувати пенсійний вік, не вводити нові пільги та спеціальні пенсії, а також допустила поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Детальніше читайте у матеріалі "Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилася з МВФ на 2024 рік".

Фото: зустріч з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою (president.gov.ua)

Зеленський подякував Георгієвій за підтримку з боку МВФ і наголосив на важливості захищеності фінансової системи України. Та зі свого боку відзначила досягнення країни, що воює.

"Україна має відмінні показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України в поточному році до 4,5%. У третьому кварталі поточного року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. Інфляція в листопаді різко впала. до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни", - додала вона.

На зустрічі обговорили реалізацію програми довгострокового фінансування на 15,6 млрд доларів, шляхи зовнішнього фінансування України у 2024 році, а також розробку механізму використання заморожених російських активів на користь України. У тому числі як джерела альтернативної бюджетної підтримки та інвестицій з метою відновлення нашої країни.

На переговорах із президентом Світового банку Аджаєм Бангою обговорювалася мобілізація міжнародної фінансової допомоги та активної підтримки у роботі з донорами. Крім того, сторони говорили про посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та відзначили зростання частки безготівкової економіки.

Порушувалося питання поновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції щодо залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки, а також інструменти зменшення ризиків, щоб знизити ставки за іпотечними кредитами.

Контакти із оборонкою США та ідея хаба на території України

Перший день візиту завершився зустріччю із керівниками американських оборонних підприємств. Зокрема, BAE Systems (виробник БПМ Bradley, M113, CV90, САУ Archer та танків Challenger 2), Day & Zimmermann (виробник боєприпасів), Boeing, Lockheed (виробник винищувачів F-16) та інших компаній.

Зеленський розповів про ідею створити європейський оборонний хаб на території України. Для її реалізації влада готова швидко приймати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також розміщувати замовлення.

"Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, тому що ми не маємо іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна", - зазначив президент.

Фото: зустріч із керівниками оборонних компаній США (president.gov.ua)

Він наголосив, що Україна готова і вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, але їй потрібна підтримка потужних американських компаній. Йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських та ракетних систем.

Крім того, Україна має намір запросити американських партнерів увійти до частки українських оборонних компаній, що буде на користь усіх сторін.

Зеленський наголосив на важливості креативного та інноваційного підходу в оборонній індустрії, прикладом чого є проекти в рамках FrankenSAM. Вони дозволяють інтегрувати сучасні західні та старі радянські технологічні рішення для захисту українських міст. Минулого тижня стало відомо про спільне виробництво таких систем. А американська сторона передасть Україні необхідні технологічні рішення.

День другий. Зустрічі з сенаторами та Байденом: чого чекати Україні

У першій половині дня (за Вашингтоном) заплановано зустрічі Зеленського з представниками Сенату та нижньої палати Конгресу США. Відомо, що на зустріч із сенаторами його запросили лідери демократів та республіканців - Чак Шумер та Мітч Макконнелл. Також заплановані переговори зі спікером Палати представників Майком Джонсоном (Республіканська партія).

Зазначимо, візит Зеленського припадає на фактично вирішальний тиждень у Сенаті. Прямо зараз там намагаються узгодити екстрений пакет на понад 110 мільярдів доларів, у тому числі із фінансуванням військової допомоги Україні наступного року. Якщо сенатори його не узгодять, то питання американської допомоги зависне щонайменше на кілька тижнів, оскільки сенатори незабаром йдуть на різдвяні канікули. У Білому домі попереджають, що до кінця 2023 року зможуть виділити Україні два пакети військової допомоги, після чого кошти буде вичерпано.

Проблема в тому, що Україна стала заручником внутрішньополітичної боротьби в США. Допомога Україні прив'язана до заходів щодо посилення антиімміграційної політики, на якій наполягають республіканці у Сенаті та Палаті представників.

Декілька тижнів переговори проходили без особливого прогресу, проте днями стало відомо, що президент Джо Байден готовий обговорювати серйозні поступки. У тому числі посилення стандарту початкового розгляду справ мігрантів, відправлення їх до "безпечних третіх країн", а також розширення можливостей швидкої депортації.

Республіканці вимагають суворіших заходів: розширення повноважень щодо припинення обробки заяв на притулок прямо на кордоні, обов'язковий утримання під вартою, а якщо місця для мігрантів закінчаться - застосовувати політику "залишатися в Мексиці".

Політолог Володимир Фесенко стриманий у прогнозах. У коментарі РБК-Україна він заявив, що, на жаль, розблокування мільярдів залежить не від України, а від того, чи знайдуть демократи, республіканці та Білий дім компроміс.

"Знайдуть найближчими днями? Тоді буде шанс, що буде проголосована допомога. Якщо не знайдуть, на жаль, є великий ризик, що не проголосують. Обидві сторони пішли на принцип, республіканці вимагають спочатку кордон, а потім решту. Вони, крім групи найзапекліших противників, не проти допомоги Україні. Навіть спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує, хоча раніше критикував", - розповів він у розмові з виданням.

Станом на 16:00 (за Києвом) Зеленський прибув до Конгресу США.

Також на сьогодні заплановано зустріч із Байденом у Білому домі. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр казала, що Байден підкреслить прихильність до підтримки народу України, який захищається від російського вторгнення. Окрім того, лідери обговорять термінові потреби на фронті.

Оскільки мільярди для України досі під загрозою, можуть обговорюватись якісь запасні варіанти, вважає Володимир Фесенко. Якщо Сенат та Палата представників провалять голосування за пакет, треба домовлятися про допомогу на найближчий місяць-два.

Також може обговорюватися спільна політична стратегія на 2024 рік, яка стосуватиметься системної підтримки України. А саме, що потрібно зробити, щоб Сили оборони вистояли перед посиленням російського тиску, а за можливості - переломили ситуацію на свою користь. Не виключено обговорення питання мирних переговорів із Росією, якщо Україна не зможе заволодіти перевагою на фронті. На цей випадок варто заздалегідь продумати переговорний варіант, щоб визначити, що для України є прийнятним, а що ні.

Детальніше читайте у нещодавньому матеріалі "Вирішальний тиждень. Навіщо Зеленський їде до США та чого чекати від зустрічі з Байденом".

Зазначимо, перед вильотом до США президент Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ заявив, що не представляє переговорів з Володимиром Путіним, і назвав його вбивцею. Компроміси з ним неможливі, оскільки диктатор не хоче миру, незалежної України, а його слово нічого не варте.