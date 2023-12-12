Цели на 2024 год и оборонный хаб в Украине. Первые итоги визита Зеленского в США

При подготовке материала использовались: релизы Офиса президента Украины, Министерства обороны США, заявления Владимира Зеленского и Ллойда Остина, обновленный меморандум с МВФ.

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Встреча с Остином и речь в Национальном университете обороны США

Визит в США начался со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. С ними президент обсудил вызовы глобальной безопасности, ситуацию на фронте в Украине и оборонное сотрудничество с США.

"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - заявил Зеленский по итогам встречи.

Фото: выступление Владимира Зеленского в Национальном университете обороны США (president.gov.ua)

Затем была речь в Национальном университете обороны США. Но перед ней слово взял Ллойд Остин.

"Вы являетесь живым доказательством того, что лидерство одного человека может сплотить находящуюся в боевой готовности демократию, вдохновить свободный мир и изменить ход истории. Мы здесь сегодня по простой причине… В течение почти двух лет зверств и агрессии Путин продолжает вести незаконную войну. Борьба Украины - одно из величайших дел нашего времени. США гордятся тем, что поддерживают вас. Приверженность Америки поддержке Украины в борьбе с российской агрессией непоколебима", - заявил он, обращаясь к Зеленскому.

Он также подчеркнул, что США выделили более 44 млрд долларов помощи в сфере безопасности, а союзники по контактной группе в формате "Рамштайн" - еще более 37 млрд долларов. Сейчас российская армия сильно ослаблена, и США вместе с партнерами полны решимости расширить боевые возможности, а также помочь с формированием новых сил, которые будут противостоять России в будущем.

Президент Зеленский в своем выступлении предупредил, что Россия нацелена не только на землю, ресурсы или людей Украины. По его словам, для Владимира Путина она - лишь ступенька и способ продолжать поведение Советской империи, бросая вызов свободе везде, где захочет российский царь. Он также подчеркнул, что Путин должен проиграть.

Кроме того, он назвал цель Украины на 2024 год: разбить противника так, как была разрушена Берлинская стена. И для этого нужна уверенность со стороны США не меньшая, чем была при президенте Рональде Рейгане.

"Я верю, что это наши общие цели - чтобы безопасность, установленная после 1989 года, была полностью восстановлена и сохранена; чтобы свобода, доказала, что, "когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей"; и чтобы в следующем году, в 2024-м, агрессия нынешнего врага свободного мира начала рушиться, как та стена. И мы сможем сделать это реальностью", - добавил Зеленский.

Переговоры с директором МВФ, новость о транше и Всемирный банк

После этого Зеленский встретился директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Которая сообщила о том, что фонд одобрил пересмотр кредитной программы, что позволит Украине получить транш на 900 млн долларов.

Обновленный меморандум с МВФ пополнился 12-ю новыми "структурными маяками". В частности, украинская сторона обязалась ввести налог на сверхприбыль предприятий (на время войны), допустила проведение реформы единого налога, обязалась не снижать пенсионный возраст, не вводить новые льготы и специальные пенсии, а также допустила постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Подробнее читайте в материале "Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год".

Фото: встреча с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой (president.gov.ua)

Зеленский поблагодарил Георгиеву за поддержку со стороны МВФ и отметил важность защищенность финансовой системы Украины. Та со своей стороны отметила достижения воюющей страны.

"У Украины есть отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в текущем году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что попросту невероятно. Инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, не находящихся в состоянии войны", - добавила она.

На встрече обсудили реализацию программы долгосрочного финансирования на 15,6 млрд долларов, пути внешнего финансирования Украины в 2024 году, а также разработку механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины. В том числе как источники альтернативной бюджетной поддержки и инвестиций с целью восстановления нашей страны.

На переговорах с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой обсуждалась мобилизация международной финансовой помощи и активной поддержки в работе с донорами. Кроме того, стороны говорили об усилении устойчивости украинской финансовой системы в условиях войны и отметили рост удельного веса безналичной экономики.

Поднимался вопрос возобновления ипотечного кредитования. Всемирный банк подготовит предложения по привлечению средств коммерческих банков на рынке ипотеки, а также инструменты для уменьшения рисков, чтобы снизить ставки по ипотечным кредитам.

Контакты с оборонкой США и идея хаба на территории Украины

Первый день визита завершился встречей с руководителями американских оборонных предприятий. В частности, BAE Systems (производитель БПМ Bradley, M113, CV90, САУ Archer и танков Challenger 2), Day & Zimmermann (производитель боеприпасов), Boeing, Lockheed (производитель истребителей F-16) и ряда других компаний.

Зеленский рассказал об идее создать европейский оборонный хаб на территории Украины. Для ее реализации власти готовы быстро принимать все необходимые решения, упрощать бюрократические процедуры, а также размещать заказы.

"Мы готовы решать быстро, и уже начали это делать, потому что у нас нет другого пути менять систему, потому что у нас война", - отметил президент.

Фото: встреча с руководителями оборонных компаний США (president.gov.ua)

Он подчеркнул, что Украина готова и будет производить большее количество боеприпасов и военной техники, но ей нужна поддержка мощных американских компаний. Речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

Кроме того, Украина намерена пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний, что будет в интересах всех сторон.

Зеленский отметил важность креативного и инновационного подхода в оборонной индустрии, примером чего являются проекты в рамках FrankenSAM. Они позволяют интегрировать современные западные и старые советские технологические решения для защиты украинских городов. На прошлой неделе стало известно о совместном производстве таких систем. А американская сторона передаст Украине необходимые технологические решения.

День второй. Встречи с сенаторами и Байденом: чего ждать Украине

В первой половине дня (по Вашингтону) запланированы встречи Зеленского с представителями Сената и нижней палаты Конгресса США. Известно, что на встречу с сенаторами его пригласили лидеры демократов и республиканцев - Чак Шумер и Митч Макконнелл. Также запланированы переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (Республиканская партия).

Отметим, визит Зеленского приходится на фактически решающую неделю в Сенате. Прямо сейчас там пытаются согласовать экстренный пакет на более 110 миллиардов долларов, в том числе с финансированием военной помощи Украине на следующий год. Если сенаторы его не согласуют, то вопрос американской помощи зависнет как минимум на несколько недель, поскольку сенаторы скоро уходят на рождественские каникулы. В Белом доме предупреждают, что до конца 2023 года смогут выделить Украине два пакета военной помощи, после чего средства будут исчерпаны.

Проблема в том, что наша страна стала заложником внутриполитической борьбы в США. Помощь Украине привязана к мерам по ужесточению антииммиграционной политике, на которой настаивают республиканцы в Сенате и Палате представителей.

Несколько недель переговоры проходили без особого прогресса, однако на днях стало известно, что президент Джо Байден готов обсуждать серьезные уступки. В том числе ужесточение стандарта первоначального рассмотрения дел мигрантов, отправку их в "безопасные третьи страны", а также расширение возможностей быстрой депортации.

Республиканцы требуют более строгих мер: расширение полномочий по приостановке обработки заявлений на убежище прямо на границе, обязательное содержание под стражей, а если места для мигрантов закончатся - применять политику "оставаться в Мексике".

Политолог Владимир Фесенко сдержан в прогнозах. В комментарии РБК-Украина он заявил, что, к сожалению, разблокирование миллиардов зависит не от Украины, а от того, найдут ли демократы, республиканцы и Белый дом компромисс.

"Найдут в ближайшие дни? Тогда будет шанс, что будет проголосована помощь. Если не найдут, к сожалению, есть большой риск, что не проголосуют. Обе стороны пошли на принцип, республиканцы требуют сначала границу, а потом все остальное. Они, кроме группы самых ярых противников, не против помощи Украине. Даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает, хотя раньше критиковал", - рассказал он в беседе с изданием.

По состоянию на 16:00 (по Киеву) Зеленский прибыл в Конгресс США.

Также на сегодня запланирована встреча с Байденом в Белом доме. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер говорила, что Байден подчеркнет приверженность поддержке народа Украины, который защищается от российского вторжения. Кроме того, лидеры обсудят срочные потребности на фронте.

Поскольку миллиарды для Украины до сих пор под угрозой, могут обсуждаться какие-то запасные варианты, считает Владимир Фесенко. Если Сенат и Палата представителей провалят голосование за пакет, нужно договариваться о помощи на ближайший месяц-два.

Также может обсуждаться совместная политическая стратегия на 2024 год, которая будет касаться системной поддержки Украины. А именно, что нужно сделать, чтобы Силы обороны выстояли перед усилением российского давления, а по возможности - переломили ситуацию в свою пользу. Не исключено обсуждение вопроса мирных переговоров с Россией, если Украина не сможет завладеть преимуществом на фронте. На этот случай стоит заранее продумать переговорный вариант, чтобы определить, что для Украины приемлемо, а что нет.

Подробнее читайте в недавнем материале "Решающая неделя. Зачем Зеленский едет в США и чего ждать от встречи с Байденом".

Отметим, перед вылетом в США президент Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ заявил, что не представляет переговоров с Владимиром Путиным, и назвал его убийцей. Компромиссы с ним невозможны, поскольку диктатор не хочет мира, независимой Украины, а его слово ничего не стоит.