Росіяни били по підстанціях двох АЕС. Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ

За словами Сибіги, під час атаки російські терористи цілеспрямовано атакували підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Про випадковість говорити неможливо, оскільки це були добре сплановані удари.

"Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. Ми закликаємо терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відреагувати на ці неприпустимі ризики", - зазначив він.

Сибіга додав, що усім країнам, які дійсно цінують ядерну безпеку - зокрема Китаю та Індії - варто змусити російський режим припинити атаки на українську ядерну енергетику. Вони створюють ризик катастрофічного інциденту. Тому варто натиснути на Кремль, щоб припинити російський ядерний шантаж.