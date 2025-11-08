UA

Росіяни били по підстанціях двох АЕС. Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну вночі 8 листопада атакували підстанції, які забезпечують роботу Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, під час атаки російські терористи цілеспрямовано атакували підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Про випадковість говорити неможливо, оскільки це були добре сплановані удари.

"Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. Ми закликаємо терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відреагувати на ці неприпустимі ризики", - зазначив він.

Сибіга додав, що усім країнам, які дійсно цінують ядерну безпеку - зокрема Китаю та Індії - варто змусити російський режим припинити атаки на українську ядерну енергетику. Вони створюють ризик катастрофічного інциденту. Тому варто натиснути на Кремль, щоб припинити російський ядерний шантаж.

Російські теракти та відключення світла

У ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Через атаку ворога довелося запровадити масштабні відключення світла в Україні.

Також через російський теракт зупинилися і не наразі не генерують електроенергію усі ТЕС "Центренерго" - Трипільська на Київщині та Зміївська на Харківщині. Станом на вечір 8 листопада вдалося стабілізувати ситуацію, але відмовитися від відключень зараз неможливо.

Рівненська АЕСАЕСАндрій СибігаХмельницкая АЭСВійна в Україні