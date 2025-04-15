Ціла галузь вартістю 80 млрд доларів завмерла через тарифи Трампа, - FT

Торговці алмазами заявляють, що галузь вартістю 82 млрд доларів "завмерла" через тарифи Дональда Трампа і світову торговельну війну. Поставки через центр торгівлі дорогоцінним камінням Антверпена скоротилися приблизно до однієї сьомої від звичайного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Масштабні тарифи Трампа включають 10%-вий збір на імпорт алмазів, а також "відповідні" мита за країнами походження, хоча багато інших корисних копалин, як-от золото і мідь, вилучено із заходів.
США є найбільшим у світі споживачем алмазів, на них припадає близько половини світового попиту, але їм доводиться імпортувати їх усі, оскільки в них немає внутрішніх алмазних копалень.
Хоча Дональд Трамп призупинив так звані тарифи-відповіді на 90 днів, базовий 10%-вий тариф уже діє і залишається чинним. Невизначені перспективи справили стримувальний вплив на торговців дорогоцінним камінням, а також на величезну індустрію ограновування в Індії.
За словами Карен Рентмейстерс, генеральної директорки Антверпенського алмазного центру, поставки алмазів з Антверпена, одного з найбільш завантажених у світі центрів із торгівлі камінням поряд із Дубаєм, "завмерли" після того, як Трамп оголосив про нові світові тарифи цього місяця.
Вона сказала, що "немає сенсу" включати алмази в тарифи США, і порівняла потрясіння у високо глобалізованій галузі з тими, що викликані пандемією коронавірусу.
Рентмейстерс підрахувала, що щоденні поставки становили лише сьому частину від звичайного рівня. "Це руйнує галузь", - сказала вона. "Усе буквально зупинилося".
Алмазна промисловість уже переживає кілька важких років, протягом яких пандемія і конкуренція з боку вирощених у лабораторії алмазів знизили споживчий попит.
Глава гірничодобувної компанії Trustco Resources заявив, що мита на алмази не призведуть до зростання виробництва в США.
Звичайний алмаз багато разів облітає весь світ, перш ніж він опиниться в руках покупця - між країнами-виробниками, такими як Ботсвана, торговельними центрами, включно з Дубаєм, і центрами ограновування в Індії.
Єдина частина ланцюжка поставок, яка знаходиться в США, - це процес сертифікації. Найбільше у світі сертифікуюче агентство, Гемологічний інститут Америки, розташоване в Каліфорнії і налічує 3200 співробітників.
Звичайний процес перевезення алмазів до США і зі США для сертифікації тепер перебуває під загрозою.
На думку аналітиків, глобальна торгова війна, ймовірно, вдарить по загальному попиту на алмази, який ледь почав оживати після кількох важких років, а також створить великі збої в ланцюжку поставок.
Індія, чия велика індустрія ограновування обробляє понад 90% алмазів у світі, може постраждати особливо сильно.
Оскільки оброблені алмази вважаються такими, що "походять" з країни, де вони були ограновані, багатомільярдна галузь експорту алмазів Індії постраждає від тарифу в 27%, запропонованого США на індійські товари, якщо тільки дві країни не досягнуть угоди про уникнення тарифів.
Для світового попиту на алмази "невизначеність є проблемою", сказав Пол Зімніскі, незалежний аналітик з алмазів. "Коли люди не впевнені, вони не наважуються купувати, не наважуються інвестувати. Я думаю, що це матиме певний вплив на споживчі товари, такі як предмети розкоші, наприклад, діаманти".
Власник De Beers, Anglo American, знизив вартість гіганта з виробництва алмазів на 4,5 млрд доларів за останні два роки через погану ринкову кон'юнктуру. Anglo готується виділити De Beers у первинне публічне розміщення акцій наприкінці цього року.
Signet Jewelers, зареєстрована в Нью-Йорку, найбільший у світі роздрібний продавець ювелірних виробів з діамантами, також бореться з тарифами. 4 квітня компанія повідомила своїм постачальникам, що вона "взагалі" не платитиме за будь-які нові тарифи на наявні замовлення на закупівлю, тобто вимагатиме від своїх зарубіжних постачальників сплати мит.
У листі, з яким ознайомилася FT, Signet також настійно закликала своїх постачальників якнайшвидше надіслати наявні замовлення до США, "зосередившись на квітні та травні".
Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.