Ціла галузь вартістю 80 млрд доларів завмерла через тарифи Трампа, - FT

Масштабні тарифи Трампа включають 10%-вий збір на імпорт алмазів, а також "відповідні" мита за країнами походження, хоча багато інших корисних копалин, як-от золото і мідь, вилучено із заходів.

США є найбільшим у світі споживачем алмазів, на них припадає близько половини світового попиту, але їм доводиться імпортувати їх усі, оскільки в них немає внутрішніх алмазних копалень.

Хоча Дональд Трамп призупинив так звані тарифи-відповіді на 90 днів, базовий 10%-вий тариф уже діє і залишається чинним. Невизначені перспективи справили стримувальний вплив на торговців дорогоцінним камінням, а також на величезну індустрію ограновування в Індії.

Продажі завмерли

За словами Карен Рентмейстерс, генеральної директорки Антверпенського алмазного центру, поставки алмазів з Антверпена, одного з найбільш завантажених у світі центрів із торгівлі камінням поряд із Дубаєм, "завмерли" після того, як Трамп оголосив про нові світові тарифи цього місяця.

Вона сказала, що "немає сенсу" включати алмази в тарифи США, і порівняла потрясіння у високо глобалізованій галузі з тими, що викликані пандемією коронавірусу.

Рентмейстерс підрахувала, що щоденні поставки становили лише сьому частину від звичайного рівня. "Це руйнує галузь", - сказала вона. "Усе буквально зупинилося".

Алмазна промисловість уже переживає кілька важких років, протягом яких пандемія і конкуренція з боку вирощених у лабораторії алмазів знизили споживчий попит.

Глава гірничодобувної компанії Trustco Resources заявив, що мита на алмази не призведуть до зростання виробництва в США.

Звичайний алмаз багато разів облітає весь світ, перш ніж він опиниться в руках покупця - між країнами-виробниками, такими як Ботсвана, торговельними центрами, включно з Дубаєм, і центрами ограновування в Індії.

Єдина частина ланцюжка поставок, яка знаходиться в США, - це процес сертифікації. Найбільше у світі сертифікуюче агентство, Гемологічний інститут Америки, розташоване в Каліфорнії і налічує 3200 співробітників.

Звичайний процес перевезення алмазів до США і зі США для сертифікації тепер перебуває під загрозою.

Загроза для галузі

На думку аналітиків, глобальна торгова війна, ймовірно, вдарить по загальному попиту на алмази, який ледь почав оживати після кількох важких років, а також створить великі збої в ланцюжку поставок.

Індія, чия велика індустрія ограновування обробляє понад 90% алмазів у світі, може постраждати особливо сильно.

Оскільки оброблені алмази вважаються такими, що "походять" з країни, де вони були ограновані, багатомільярдна галузь експорту алмазів Індії постраждає від тарифу в 27%, запропонованого США на індійські товари, якщо тільки дві країни не досягнуть угоди про уникнення тарифів.

Для світового попиту на алмази "невизначеність є проблемою", сказав Пол Зімніскі, незалежний аналітик з алмазів. "Коли люди не впевнені, вони не наважуються купувати, не наважуються інвестувати. Я думаю, що це матиме певний вплив на споживчі товари, такі як предмети розкоші, наприклад, діаманти".

Власник De Beers, Anglo American, знизив вартість гіганта з виробництва алмазів на 4,5 млрд доларів за останні два роки через погану ринкову кон'юнктуру. Anglo готується виділити De Beers у первинне публічне розміщення акцій наприкінці цього року.

Signet Jewelers, зареєстрована в Нью-Йорку, найбільший у світі роздрібний продавець ювелірних виробів з діамантами, також бореться з тарифами. 4 квітня компанія повідомила своїм постачальникам, що вона "взагалі" не платитиме за будь-які нові тарифи на наявні замовлення на закупівлю, тобто вимагатиме від своїх зарубіжних постачальників сплати мит.

У листі, з яким ознайомилася FT, Signet також настійно закликала своїх постачальників якнайшвидше надіслати наявні замовлення до США, "зосередившись на квітні та травні".