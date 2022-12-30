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Ціль України на 2023 рік - звільнення всіх територій. Посол нагадав Заходу про зброю

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Берлін, П'ятниця 30 грудня 2022 13:00
Ціль України на 2023 рік - звільнення всіх територій. Посол нагадав Заходу про зброю Фото: посол України в Німеччині, Олексій Макеєв (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Марія Кучерявець

Головною ціллю України на 2023 рік є повне звільнення всіх територій, які окупували росіяни. Для цього українці потребують збільшення військової допомоги від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe.

"Мир з неба не падає. За це треба боротися. І ми, українці, робимо це від імені всіх європейців. Ціль на 2023 рік - повне визволення нашої країни від російських загарбників, відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, повернення наших співвітчизників додому, відбудова нашої країни та подальший прогрес в інтеграції до ЄС та НАТО", - зазначив Макеєв.

Своєю чергою посол нагадав союзникам про передачу Україні необхідних озброєнь.

"Ця допомога має бути інтенсифікована та посилена в найближчі місяці, щоб можна було врятувати ще більше цивільних осіб в Україні", - акцентував Макеєв.

Крім того, він підкреслив, що для ремонту зруйнованої критичної інфраструктури Україні терміново потрібні трансформатори та генератори.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, для цього військам потрібні 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, надання Україні необхідної зброї є найшвидшим шляхом до миру.

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