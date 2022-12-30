ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цель Украины на 2023 год - освобождение всех территорий. Посол напомнил Западу об оружии

Новина українською →
Берлин, Пятница 30 декабря 2022 13:00
Цель Украины на 2023 год - освобождение всех территорий. Посол напомнил Западу об оружии Фото: посол Украины в Германии, Алексей Макеев (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Мария Кучерявец

Главной целью Украины на 2023 год является полное освобождение всех оккупированных россиянами территорий. Для этого украинцы нуждаются в увеличении военной помощи от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью газете Funke Mediengruppe.

"Мир с неба не падает. За это надо бороться. И мы, украинцы, делаем это от имени всех европейцев. Цель на 2023 год - полное освобождение нашей страны от российских захватчиков, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, возвращение наших соотечественников домой, восстановление нашей страны и дальнейший прогресс в интеграции в ЕС и НАТО", - отметил Макеев.

В свою очередь посол напомнил союзникам о передаче Украине необходимых вооружений.

"Эта помощь должна быть интенсифицирована и усилена в ближайшие месяцы, чтобы спасти еще больше гражданских лиц в Украине", - акцентировал Макеев.

Кроме того, он подчеркнул, что для ремонта разрушенной критической инфраструктуры Украине срочно требуются трансформаторы и генераторы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, для этого войскам нужны 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что предоставление Украине необходимого оружия является самым быстрым путем к миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Берлин Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок