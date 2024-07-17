Ціль - деокупація і не тільки. Що передбачає Стратегія морської безпеки України

У документі зазначається, що Україна є морською державою та протистоїть широкомасштабній збройній агресії зі сторони Російської Федерації. Для України важиливе відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, морським узбережжям, власними морськими просторами, а також відновлення і гарантування безпеки морських шляхів.
Стратегія морської безпеки України базується на чотирьох засадах:
оборона та безпека – розвиток морських оборонних спроможностей для стримування та відбиття агресії, мінімізації зовнішніх загроз;
стійкість – здатність морського та річкового потенціалу адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримуючи стале функціонування;
розвиток – розбудова та зміцнення морського потенціалу для забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі;
взаємодія – зміцнення міжвідомчих зв'язків і стратегічних відносин з іншими державами для розвитку співробітництва та національної безпеки України.
Пріоритети морської безпеки України:
захист прав та інтересів громадян;
відсіч агресії РФ з морських напрямків та витіснення агресора з території України;
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України;
забезпечення сталого миру;
перетворення України на потужну морську державу, розвиток військово-морського потенціалу;
забезпечення судноплавства згідно з міжнародними нормами;
набуття членства в ЄС, НАТО та розвиток міжнародних форматів безпеки;
перетворення Чорного та Азовського морів на мирні, відкриті для торгівлі та судноплавства.
Цілі України щодо морської безпеки:
підвищення спроможності ВМС та Морської охорони ДПСУ для ефективної протидії агресії та реагування на загрози;
деокупація тимчасово окупованих узбережжя та морських зон;
забезпечення суверенітету в морських просторах України;
стійкий розвиток морської та річкової індустрії, торгівлі, туризму, освіти та науки;
отримання компенсацій та відбудова пошкодженої інфраструктури;
відновлення міжнародного миру та безпеки в Азовському, Чорному, Середземному та Балтійському морях;
подолання наслідків бойових дій, запобігання забрудненню морів та річок, поліпшення їх екологічного стану.