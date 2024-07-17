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Ціль - деокупація і не тільки. Що передбачає Стратегія морської безпеки України

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

У документі зазначається, що Україна є морською державою та протистоїть широкомасштабній збройній агресії зі сторони Російської Федерації. Для України важиливе відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, морським узбережжям, власними морськими просторами, а також відновлення і гарантування безпеки морських шляхів.

Стратегія морської безпеки України базується на чотирьох засадах:

  • оборона та безпека – розвиток морських оборонних спроможностей для стримування та відбиття агресії, мінімізації зовнішніх загроз;
  • стійкість – здатність морського та річкового потенціалу адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримуючи стале функціонування;
  • розвиток – розбудова та зміцнення морського потенціалу для забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі;
  • взаємодія – зміцнення міжвідомчих зв'язків і стратегічних відносин з іншими державами для розвитку співробітництва та національної безпеки України.

Пріоритети морської безпеки України:

  • захист прав та інтересів громадян;
  • відсіч агресії РФ з морських напрямків та витіснення агресора з території України;
  • відновлення суверенітету та територіальної цілісності України;
  • забезпечення сталого миру;
  • перетворення України на потужну морську державу, розвиток військово-морського потенціалу;
  • забезпечення судноплавства згідно з міжнародними нормами;
  • набуття членства в ЄС, НАТО та розвиток міжнародних форматів безпеки;
  • перетворення Чорного та Азовського морів на мирні, відкриті для торгівлі та судноплавства.

Цілі України щодо морської безпеки:

  • підвищення спроможності ВМС та Морської охорони ДПСУ для ефективної протидії агресії та реагування на загрози;
  • деокупація тимчасово окупованих узбережжя та морських зон;
  • забезпечення суверенітету в морських просторах України;
  • стійкий розвиток морської та річкової індустрії, торгівлі, туризму, освіти та науки;
  • отримання компенсацій та відбудова пошкодженої інфраструктури;
  • відновлення міжнародного миру та безпеки в Азовському, Чорному, Середземному та Балтійському морях;
  • подолання наслідків бойових дій, запобігання забрудненню морів та річок, поліпшення їх екологічного стану.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки.

 

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