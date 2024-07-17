Цель – деоккупация и не только. Что предусматривает Стратегия морской безопасности Украины

В документе говорится, что Украина является морским государством и противостоит широкомасштабной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Для Украины важно восстановление контроля над временно оккупированными территориями, морским побережьем, собственными морскими пространствами, а также восстановление и обеспечение безопасности морских путей.
Стратегия морской безопасности Украины базируется на четырех принципах:
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оборона и безопасность – развитие морских оборонительных возможностей для сдерживания и отражения агрессии, минимизации внешних угроз;
- устойчивость – способность морского и речного потенциала адаптироваться к изменениям среды безопасности, поддерживая устойчивое функционирование;
- развитие – развитие и укрепление морского потенциала для обеспечения национальных интересов и обеспечения безопасности на море;
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взаимодействие – укрепление межведомственных связей и стратегических отношений с другими государствами для развития сотрудничества и национальной безопасности Украины.
Приоритеты морской безопасности Украины:
- защиту прав и интересов граждан;
- отпор агрессии РФ по морским направлениям и вытеснению агрессора с территории Украины;
- восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины;
- обеспечение устойчивого мира;
- превращение Украины в мощное морское государство, развитие военно-морского потенциала;
- обеспечение судоходства согласно международным нормам;
- членство в ЕС, НАТО и развитие международных форматов безопасности;
- превращение Черного и Азовского морей в мирные, открытые для торговли и судоходства.
Цели Украины по морской безопасности:
- повышение возможности ВМС и Морской охраны ГНСУ для эффективного противодействия агрессии и реагирования на угрозы;
- деоккупация временно оккупированных побережий и морских зон;
- обеспечение суверенитета в морских просторах Украины;
- устойчивое развитие морской и речной промышленности, торговли, туризма, образования и науки;
- получение компенсаций и восстановление поврежденной инфраструктуры;
- восстановление международного мира и безопасности в Азовском, Черном, Средиземном и Балтийском морях;
- преодоление последствий боевых действий, предотвращение загрязнения морей и рек, улучшение их экологического состояния.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по Стратегии морской безопасности.