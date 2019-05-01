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В Индии начали массовую эвакуацию из-за приближения циклона

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 22:28
В Индии начали массовую эвакуацию из-за приближения циклона
Фото: циклон в Индии (twitter.com/Maga1Radio)

Шторм должен достичь берегов Индии в пятницу

На восточном побережье Индии в среду, 1 мая, началась эвакуация сотен тысяч жителей деревень, а также прекращена работа в двух крупных портах из-за надвигающегося циклона, который должен обрушиться на берег в пятницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в штате Одиша было перемещено тысячи сотрудников по управлению со стихийными бедствиями, которые должны помочь жителям деревень укрыться от сильного циклонного шторма Фани.

Спецпредставитель штата по оказанию помощи заявил, что они прилагают все возможные усилия для того, чтобы информировать жителей о приближении циклона и вывести их с уязвимых территорий в приюты.

Также власти посоветовали туристам покинуть прибрежный храмовый город Пури, который является очень популярным местом среди паломников.

Власти в портах Парадима и Висакхапатнама приказали всем судам выйти в море, чтобы избежать возможных повреждений во время шторма.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Непале четверть сотни людей стали жертвами сильного шторма. По меньшей мере 25 человек погибли после сильного шторма, который затронул Непал в воскресенье вечером и не стихал почти до утра, еще около 400 получили ранения.

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