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Циклон над Черным морем. В части Украины на этой неделе уменьшится количество осадков

Автор: Андрей Василюк

Погоду в Украине на этой неделе будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Эта синоптическая неделя для большинства регионов Украины пройдет под лозунгом - "Циклон над Черным морем". Это означает, что в западных и северных областях тенденция к уменьшению осадков, а вот на остальной территории продолжаются кратковременные дожди и сопровождающие конвективные явления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температурные показатели остаются достаточно комфортными, особенно во время прояснений.

"В предстоящие трое суток в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем, кроме запада и севера, местами град и шквалы 15-20 м/с; в южной части, 17 июня и на востоке страны значительные дожди; в четверг в западных и северных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 10-17°, днем 20-27°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Ранее сообщалось, что погода в Украине серьезно испортится в понедельник, 14 июня. Синоптики прогнозируют похолодание на Западе, грозы по всей стране, местами - с сильными дождями.

По информации синоптиков, сегодня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

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