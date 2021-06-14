Циклон над Черным морем. В части Украины на этой неделе уменьшится количество осадков

Погоду в Украине на этой неделе будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

"Эта синоптическая неделя для большинства регионов Украины пройдет под лозунгом - "Циклон над Черным морем". Это означает, что в западных и северных областях тенденция к уменьшению осадков, а вот на остальной территории продолжаются кратковременные дожди и сопровождающие конвективные явления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температурные показатели остаются достаточно комфортными, особенно во время прояснений.

"В предстоящие трое суток в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем, кроме запада и севера, местами град и шквалы 15-20 м/с; в южной части, 17 июня и на востоке страны значительные дожди; в четверг в западных и северных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 10-17°, днем 20-27°", - сообщили в Укргидрометцентре.