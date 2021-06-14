RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Циклон над Чорним морем. У частині Україні цього тижня зменшиться кількість опадів

Автор: Андрій Василюк

Погоду в Україні цього тижня визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Цей синоптичний тиждень для більшості регіонів України пройде під гаслом - "Циклон над Чорним морем". Це означає, що у західних та північних областях тенденція до зменшення опадів, а от на решті території продовжуються короткочасні дощі та супроводжуючі конвективні явища", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температурні показники залишаються доволі комфортними, особливо під час прояснень.

"У наступні три доби в більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень, крім заходу та півночі, місцями град та шквали 15-20 м/с; у південній частині, 17 червня і на сході країни значні дощі; у четвер в західних та північних областях переважно без опадів. Температура вночі 10-17°, вдень 20-27°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.

За інформацією синоптиків, сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода