Циклон буде "бодатися" з антициклонами Halil і Julian. Прогноз погоди на вихідні

Субота, 3 серпня

Завтра, 3 серпня, над центральною частиною Європи розляжеться антициклон Julian, над Чорним морем - антициклон Halil (див. карту, - ред).

"А між ними присусідиться невеликий циклончик навіть без імені", - розповіла синоптик Діденко.

Дія антициклонів Julian та Halil (t.me/PohodaNatalka)

І саме він, за даними синоптика, зумовить дощі та грози 3 серпня:

у західних областях України, на півночі, окрім Сумської області;

у Вінницькій та Одеській областях;

в другій половині дня локальні дощі ймовірні у Черкаській, Полтавській, місцями у Дніпрі з районами.

"Водночас більша частина півдня та східні області належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно", - зазначила Діденко.

Температура повітря 3 серпня також буде різнитися, в залежності від регіону. Тому:

на заході та північному заході України вона очікується низькою, протягом дня +19...+23 градусів;

у північних областях також дещо похолоднішає, +22...+25 градусів;

у центральній частині +29...+31 градусів, у Вінницькій +26....+28 градусів;

у східних областях буде спекотно, +30....+33 градусів;

на півдні України +30....+33, у північних районах Одеської області +27...+29 градусів.

Погода в Україні 3 серпня (meteo.gov.ua)

Неділя, 4 серпня

У неділю, 4 серпня, вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні, вдень 4 серпня захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь побудуть серед локальних грозових дощів.

Опади з грозами, за даними "Укргідрометцентра" ймовірні 4 серпня в наступних областях:

Одеська, Миколаївська, Херсонська;

Дніпропетровська, Запорізька;

Донецька, Луганська, Харківська;

Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська.

Спека на півдні та сході в неділю, 4 серпня, спаде. Так, в Криму до +32 градусів, а в Донецькій і Луганській облстях - до +31.

Погода в Україні 4 серпня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У Києві в суботу, 3 серпня, погода очікується прохолоднішою, вдень близько +24 градусів, часом дощ з грозою.

А вже в неділю, 4 серпня, в столиці переважатиме суха тепла погода.

"В Києві прояснить і потепліє, ідеальна погода - прогулянки по музеях, парках, морщити носа на сонці, зайнятися погрузкою-розгрузкою, це вже у кого яка неділя планується", - додала Діденко.