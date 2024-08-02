Циклон буде "бодатися" з антициклонами Halil і Julian. Прогноз погоди на вихідні

Частина України в суботу, 3 серпня, потрапить під дію циклону, опинившись "у лещатах" антициклонів Halil та Julian. 4 серпня погода також буде неоднорідною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, "Укргідрометцентр".
Завтра, 3 серпня, над центральною частиною Європи розляжеться антициклон Julian, над Чорним морем - антициклон Halil (див. карту, - ред).
"А між ними присусідиться невеликий циклончик навіть без імені", - розповіла синоптик Діденко.
Дія антициклонів Julian та Halil (t.me/PohodaNatalka)
І саме він, за даними синоптика, зумовить дощі та грози 3 серпня:
"Водночас більша частина півдня та східні області належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно", - зазначила Діденко.
Температура повітря 3 серпня також буде різнитися, в залежності від регіону. Тому:
Погода в Україні 3 серпня (meteo.gov.ua)
У неділю, 4 серпня, вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні, вдень 4 серпня захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь побудуть серед локальних грозових дощів.
Опади з грозами, за даними "Укргідрометцентра" ймовірні 4 серпня в наступних областях:
Спека на півдні та сході в неділю, 4 серпня, спаде. Так, в Криму до +32 градусів, а в Донецькій і Луганській облстях - до +31.
Погода в Україні 4 серпня (meteo.gov.ua)
У Києві в суботу, 3 серпня, погода очікується прохолоднішою, вдень близько +24 градусів, часом дощ з грозою.
А вже в неділю, 4 серпня, в столиці переважатиме суха тепла погода.
"В Києві прояснить і потепліє, ідеальна погода - прогулянки по музеях, парках, морщити носа на сонці, зайнятися погрузкою-розгрузкою, це вже у кого яка неділя планується", - додала Діденко.
До цього синоптики розповідали, що погода в серпні 2024 в Україні очікується дуже стабільною та посушливою. Температура третього місяця літа коливатиметься від +12...+29 градусів. Опади очікують лише один день наприкінці місяця.
Крім того, як уточнювали в "Укргідрометцентрі", середня місячна температура в серпні 2024 року в Україні прогнозується в межах +20..+26 градусів, у Карпатах +17...+19 градусів. Це на 2 градуси (на південному сході країни на 2,5 градуси) вище за норму.
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