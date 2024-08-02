Циклон будет "бодаться" с антициклонами Halil и Julian. Прогноз погоды на выходные

Часть Украины в субботу, 3 августа, попадет под действие циклона, оказавшись "в тисках" антициклонов Halil и Julian. 4 августа погода также будет неоднородной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".
Завтра, 3 августа, над центральной частью Европы разляжется антициклон Julian, над Черным морем - антициклон Halil (см. карту, - ред).
"А между ними присоседится небольшой циклончик даже без имени", - рассказала синоптик Диденко.
Действие антициклонов Julian и Halil (t.me/PohodaNatalka)
И именно он, по данным синоптика, обусловит дожди и грозы 3 августа:
"В то же время, большая часть юга и восточные области будут принадлежать зоне влияния антициклона Halil - поэтому здесь будет сухо и солнечно", - отметила Диденко.
Температура воздуха 3 августа также будет разниться в зависимости от региона. Поэтому:
Погода в Украине 3 августа (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 4 августа, ночью дожди с грозами ожидаются практически повсюду в Украине, днем 4 августа запад и север окажутся в сухом воздухе, а центр, восток и юг будут побудут среди локальных грозовых дождей.
Осадки с грозами, по данным "Укргидрометцентра", вероятны 4 августа в следующих областях:
Жара на юге и востоке в воскресенье, 4 августа, спадет. Так, в Крыму до +32 градусов, а в Донецкой и Луганской областях - до +31.
Погода в Украине 4 августа (meteo.gov.ua)
В Киеве в субботу, 3 августа, погода ожидается прохладнее, днем около +24 градусов, временами дождь с грозой.
А уже в воскресенье, 4 августа, в столице будет преобладать теплая сухая погода.
"В Киеве прояснится и потеплеет, идеальная погода - прогулки по музеям, паркам, морщить нос на солнце, заняться погрузкой-разгрузкой, это уже у кого воскресенье планируется", - добавила Диденко.
До этого синоптики рассказывали, что погода в августе 2024 в Украине ожидается очень стабильной и засушливой. Температура в третьем месяце лета будет колебаться от +12...+29 градусов. Осадки ожидают только один день в конце месяца.
Кроме того, как уточняли в "Укргидрометцентре", средняя месячная температура в августе 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20..+26 градусов, в Карпатах +17...+19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.
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