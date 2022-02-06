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Циклон "Бацірай" обрушився на узбережжя Мадагаскару: світла немає, будинки зруйновані

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Африка, Неділя 06 лютого 2022 00:16
Циклон "Бацірай" обрушився на узбережжя Мадагаскару: світла немає, будинки зруйновані Фото: Циклон "Бацірай" обрушився на узбережжя Мадагаскару (twitter.com/NASAAtmosphere)
Автор: Наталья Скороход

Циклон" Бацірай " обрушився на східне узбережжя Мадагаскару. Сильний вітер зруйнував будинки і залишив без електрики місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Штурм почався в суботу ввечері в 14 км на півночі від міста Мананджарі на південному сході Мадагаскару. Середня швидкість вітру становила близько 165 км на годину.

"Вітер жахливий. Я ніколи не стикався з таким. Мананджарі ніколи не стикався з такою ситуацією. Хвилі дуже високі", - розповідають виданню місцеві жителі.

Ще один житель Мананджарі повідомив телефоном, що ураган вивів з ладу електричну мережу району, повалив дерева і зруйнував кілька будинків.

Служба погоди Мадагаскару повідомила, що циклон, як очікується, перетне країну зі сходу на захід.

У столиці Антананаріву люди не виходили з дому через попередження синоптиків. Банки та інші підприємства закрили.

Також там відкрили притулок для людей, що залишилися без даху над головою через циклон.

Нагадаємо, що в Австрії відбулося сходження лавин. Вісім людей загинули, кілька отримали травми.

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