Циклон "Бацірай" обрушився на узбережжя Мадагаскару: світла немає, будинки зруйновані

Циклон" Бацірай " обрушився на східне узбережжя Мадагаскару. Сильний вітер зруйнував будинки і залишив без електрики місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Штурм почався в суботу ввечері в 14 км на півночі від міста Мананджарі на південному сході Мадагаскару. Середня швидкість вітру становила близько 165 км на годину.

"Вітер жахливий. Я ніколи не стикався з таким. Мананджарі ніколи не стикався з такою ситуацією. Хвилі дуже високі", - розповідають виданню місцеві жителі.

Ще один житель Мананджарі повідомив телефоном, що ураган вивів з ладу електричну мережу району, повалив дерева і зруйнував кілька будинків.

Служба погоди Мадагаскару повідомила, що циклон, як очікується, перетне країну зі сходу на захід.

У столиці Антананаріву люди не виходили з дому через попередження синоптиків. Банки та інші підприємства закрили.