Цікаво, але некомфортно. Синоптик дала прогноз в Україні на завтра

"Субота в Україні буде синоптично цікавою, але некомфортною - опади та сильний вітер. Вітер західних напрямків досягатиме штормових поривів до 15-22 м/с", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, повсюди очікуються мокрий сніг та дощ, зокрема фаза опадів залежатиме від температури повітря.

Тепло вдень, але на сході свіжіше

Вночі 3 лютого передбачається від +1...-4 градусів, але вдень потепліє до +4...+7 градусів, хіба що у східних областях буде свіжіше, 0...+3 градуси.

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі та завтра вранці - мокрий сніг, вдень - перехід фази опадів у дощ. Сильний вітер північно-західного напрямку, пориви до 15-20 м/с. Вночі близько 0, завтра вдень близько +5 градусів.

Погода у лютому 2024 в Україні

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України - близько до норми.

Підводячи підсумки погоди у січні 2024 у Києві, синоптики розповіли, що середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала 2,6° морозу, що на 0,6° вище за кліматичну норму. Температурних рекордів за місяць зафіксовано не було.