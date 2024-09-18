Цікавий історичний момент. ЗМІ вказали на важливі деталі з ударом по складу у Торопці

Атака дронів на склад у Торопці Тверської області має важливе значення. Зокрема, тут простежується цікавий історичний момент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
На думку авторів, в цьому ударі прослідковується "певний цікавий історичний момент", бо "рідко коли траплявся вдалий момент з підривом важливого складу боєприпасів противника під час стратегічно важливої кампанії", як це вийшло із 107-м арсеналом Міноборони РФ в Торопце.
За даними видання, землетрус, який був викликаний детонацією на складі у Торопці, "свідчить про масштаб втрат для ворога від цієї вдалої атаки Сил оборони України значно краще, аніж навіть ефектні фото та відео вибухів на цьому складі".
"Бо такий "сейсмічний" ефект міг виникнути хіба що від одночасного підриву одразу кількох тисяч тон боєприпасів", - йдеться у статті.
Зокрема, як додають журналісти, заявлені 30 тисяч тонн різних боєприпасів на підірваному 107-му арсеналі Міноборони РФ - це 30 кілотонн (кілотонна в тротиловому еквіваленті - це якраз міра, якою міряють потужність ядерних боєзарядів, - ред).
До того ж цей підірваний склад був важливим для живлення російського угрупування, яке протидіє Силам оборони України у Курській області.
"Тому результат від цієї атаки слід шукати саме в такому ракурсі – тобто в обмеженні можливостей російських військових, які намагаються протидіяти операції ЗСУ в Курській області", - зазначають в статті.
Також журналісти вказують і на логістичну складову - снаряди із цього складу доставлялись окупантам по маршруту, частина якого пролягає через Білорусь.
У ніч проти 18 вересня Сили оборони України десятками дронів атакували склад у Торопці Тверської області. Він розташований за 500 км від кордону з Україною.
На місці атаки почалася пожежа, сталася детонація снарядів, зокрема для "Град", С-300, С-400, "Іскандер". Також окупанти там почали створювати запас ракет KN23, поставлених КНДР.
Детонація боєприпасів на складі в Торопці виявилася настільки сильною, що спричинила землетрус магнітудою 2,8 бала.
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