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Интересный исторический момент. СМИ указали на важные детали с ударом по складу в Торопце

Фото: появились важные детали удара по складу в Торопце Тверской области 18 сентября (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Атака дронов на склад в Торопце Тверской области имеет важное значение. В частности, здесь прослеживается интересный исторический момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Исторический момент

По мнению авторов, в этом ударе прослеживается "определенный интересный исторический момент", потому что "редко случался удачный момент с подрывом важного склада боеприпасов противника во время стратегически важной кампании", как это получилось со 107-м арсеналом Минобороны РФ в Торопце.

Ситуация с землетрясением

По данным издания, землетрясение, вызванное детонацией на складе в Торопце, "свидетельствует о масштабе потерь для врага от этой удачной атаки Сил обороны Украины значительно лучше, чем даже эффектные фото и видео взрывов на этом складе".

"Ведь такой "сейсмический" эффект мог возникнуть разве что от одновременного подрыва сразу нескольких тысяч тонн боеприпасов", - говорится в статье.

В частности, как добавляют журналисты, заявленные 30 тысяч тонн различных боеприпасов на взорванном 107-м арсенале Минобороны РФ - это 30 килотонн (килотонна в тротиловом эквиваленте - это как раз мера, которой меряют мощность ядерных боезарядов, - ред.).

Важный склад для группировки РФ в Курской области

К тому же этот подорванный склад был важным для обеспечения российской группировки, противодействующей Силам обороны Украины в Курской области.

"Поэтому результат от этой атаки следует искать именно в таком ракурсе - то есть в ограничении возможностей российских военных, которые пытаются противодействовать операциям ВСУ в Курской области", - отмечают в статье.

Также журналисты указывают и на логистическую составляющую - снаряды из этого склада доставлялись оккупантам по маршруту, часть которого пролегает через Беларусь.

Удар по складу в Торопце

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины десятками дронов атаковали склад в Торопце Тверской области. Он расположен в 500 км от границы с Украиной.

На месте атаки начался пожар, произошла детонация снарядов, в частности для "Град", С-300, С-400, "Искандер". Также оккупанты там начали создавать запас ракет KN23, поставленных КНДР.

Детонация боеприпасов на складе в Торопце оказалась настолько сильной, что стала причиной землетрясения магнитудой в 2,8 балла.

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