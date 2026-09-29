Цікавіше за Apple Music: для iPhone Duo створили ностальгічний додаток

За словами розробників, новий застосунок максимально ефективно використовує конструктивні особливості гнучкого смартфона: внутрішній складний екран на 7,6 дюйма та зовнішній дисплей на 5,4 дюйма.

Процес вибору музики повністю відтворює механіку минулих років: користувач вмикає пристрій, щоб обрати треки та "вставити" віртуальну касету, а потім закриває корпус і починає прослуховування на зовнішньому екрані.

Реалістичний звук і ностальгічні деталі

Для досягнення максимальної автентичності розробник використовував аудіозаписи з реального плеєра Walkman, який досі зберігається в його особистій колекції.

Завдяки цьому пристрої відтворюють справжні клацання фізичних кнопок та фоновий статичний шум магнітної стрічки.

Серед головних можливостей та особливостей застосунку:

підтримка сервісу Apple Music та локальних аудіофайлів з перспективою інтеграції Spotify;

інтерактивна функція перемотування касетного шлейфу за допомогою стілуса Apple Pencil;

реалістична імітація прискореного мотання та зупинки стрічки;

запис оригінальних звукових ефектів перемикання з реального касетного пристрою.

Шлях від хакатону до повноцінного релізу

Спочатку розробник створив проєкт Duo-Man для хакатону Bitrig, де посів 2-ге місце. Однак після публікації демонстраційного відео в X допис швидко зібрав понад 1 800 000 переглядів і майже 10 000 вподобань.

Такий високий інтерес з боку спільноти спонукав автора перетворити експериментальний хакатон-проєкт на повноцінну програму, яка з'явиться в магазині App Store після офіційного старту продажів iPhone Duo.