Цікаве розуміння слова "мир": Подоляк висловив розчарування Нобелівським комітетом

Цьогорічними лауреатами Нобелівської премії миру стали представники України, Росії та Білорусі, попри те, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", - пише Подоляк. Відзначимо, що лауреатами Нобелівської премії миру 2022 стали: правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький;

російська правозахисна організація "Меморіал";

українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод".