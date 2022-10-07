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Цікаве розуміння слова "мир": Подоляк висловив розчарування Нобелівським комітетом

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П'ятниця 07 жовтня 2022 14:32
Цікаве розуміння слова "мир": Подоляк висловив розчарування Нобелівським комітетом Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цьогорічними лауреатами Нобелівської премії миру стали представники України, Росії та Білорусі, попри те, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", - пише Подоляк.

Відзначимо, що лауреатами Нобелівської премії миру 2022 стали:

  • правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький;
  • російська правозахисна організація "Меморіал";
  • українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод".

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.

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Ірина Подоляк Російська Федерація Білорусь Нобелівська премія
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