Цікава статистика. Командувач СБС Мадяр прозвітував про результатів роботи підрозділів

Рейтинг підрозділів Угруповання СБС за результативністю, оприлюднений командувачем у відео, демонструє суттєве підвищення результативності усього роду військ СБС.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 12 підрозділів Угруповання СБС протягом червня знищили або поранили понад 4,5 тис. окупантів – це 28,3% від загальної кількості окупантів, уражених усіма підрозділами Сил оборони України (16 тис. осіб).

Також Угруповання СБС у червні вразило понад 19,6 тис. ворожих цілей - 21,8% від загального числа (90 тис. одиниць).

До статистики включено результати роботи 7 підрозділів, які входили до СБС раніше, та 5 підрозділів ініціативи "Лінія Дронів", які приєдналися до СБС у червні:

бригада "Птахи Мадяра";

полки "Фенікс", "Ахіллес";

"Рарог" та "К-2".

На спільному рахунку цих 5 підрозділів - майже 76% знищених у червні угрупуванням СБС "хробаків" та понад 83% знищених цілей.

"Віднині щомісячно, все прозоро, щоб не виникало зайвих запитань. 12 з 507-ми верифікованих підрозділів Сил Оборони України. 14-й полк СБС виконує окремі задачі, розміщення чутливої інформації обмежено. У внутрішньому рейтингу результативності підрозділів СБС участі не приймає. По дрону у кожну хробаче макітру. Очі та Жало - хробачий жах", - прокоментував відео Мадяр.