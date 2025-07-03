Рейтинг подразделений Группировки СБС по результативности, обнародованный командующим в видео, демонстрирует существенное повышение результативности всего рода войск СБС.

Согласно обнародованной информации, 12 подразделений Группировки СБС в течение июня уничтожили или ранили более 4,5 тыс. оккупантов - это 28,3% от общего количества оккупантов, пораженных всеми подразделениями Сил обороны Украины (16 тыс. человек).

Также Группировка СБС в июне поразила более 19,6 тыс. вражеских целей - 21,8% от общего числа (90 тыс. единиц).

В статистику включены результаты работы 7 подразделений, которые входили в СБС ранее, и 5 подразделений инициативы "Линия Дронов", которые присоединились к СБС в июне:

бригада "Птицы Мадьяра";

полки "Феникс", "Ахиллес";

"Рарог" и "К-2".

На общем счету этих 5 подразделений - почти 76% уничтоженных в июне группировкой СБС "червей" и более 83% уничтоженных целей.

"Отныне ежемесячно, все прозрачно, чтобы не возникало лишних вопросов. 12 из 507 верифицированных подразделений Сил Обороны Украины. 14-й полк СБС выполняет отдельные задачи, размещение чувствительной информации ограничено. Во внутреннем рейтинге результативности подразделений СБС участия не принимает. По дрону в каждую червячью макитру. Очи и Жало - червячий кошмар", - прокомментировал видео Мадяр.