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Выборы в Раду: ЦИК пересчитывает голоса на участке 198 округа

Новости » Политика    28.10.2019 - 10:48
Выборы в Раду: ЦИК пересчитывает голоса на участке 198 округа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пересчет голосов избирателей осуществляется во исполнение судебных решений

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала пересчет голосов избирателей во время внеочередных парламентских выборах 21 июля на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа №198. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гражданскую сеть "Опора" в Facebook.

Сообщается, что пересчет голосов ЦИК проводит в режиме непрерывного заседания. Отметим, пересчет голосов избирателей осуществляется во исполнение судебных решений.

Центральна виборча комісія на безперервному засіданні проводить перерахунок голосів на 21 виборчій дільниці округу 198

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

Напомним, ЦИК признала избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка в качестве народного депутата по округу №198. Соответствующее решение ЦИК приняло на основании протокола ОИК с пометкой "Уточненный" от 2 августа.

Во время первого заседания Верховной рады Рудык не смог получить удостоверение народного депутата. По словам Рудыка, у него есть только временное удостоверение.

РБК-Украина сообщало, что 12 августа 2019 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа.

Суд обязал Центризбирком продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

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