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ЦИК зарегистрировал нового нардепа от "Слуги народа"

Новости » Политика     05.12.2019 - 14:59
ЦИК зарегистрировал нового нардепа от "Слуги народа"
Фото: Сергей Мандзий (facebook.com/sergiy.mandziy)

Сергей Мандзий зашел в Верховную раду вместо Александра Кубракова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве народного депутата от "Слуги народа" Сергея Мандзия. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании ЦИК 5 декабря. Мандзий в качестве нардепа заменил прекратившего свои полномочия Александра Кубракова в связи с назначением на должность главы "Укравтодора".

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Мандзия Сергея Владимировича, 1974 года рождения, проживает в Хмельницком, член политической партии "Слуга народа", включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 136", - сообщает ЦИК.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2015 году Мандзий баллотировался на выборах мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, 3 декабря Верховная рада прекратила полномочия Александра Кубракова. Поддержали досрочное прекращение полномочий 329 народных депутатов.

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