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ЦИК зарегистрировал еще 184 кандидата

Новости » Выборы 2019    21.06.2019 - 21:14
ЦИК зарегистрировал еще 184 кандидата
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комиссия зарегистрировала 183 самовыдвиженцев и одного кандата от партии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в пятницу, 21 июня, зарегистрировала 184 кандидата в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые выдвигаются одномандатном избирательном округе. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, Центризбирком зарегистрировал 183 кандидата в народные депутаты, которые выдвигаются в мажоритарных округах в порядке самовыдвижения, и 1 кандидата в нардепы от политической партии "Наш край".

Отмечается, что по состоянию на 21 июня Комиссия зарегистрировала 1076 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые выдвигаются в мажоритарном округе. Из них 927 баллотируются в порядке самовыдвижения и 149 - выдвинуты политическими партиями.

ЦИК зарегистрировал еще 184 кандидата

Напомним, вчера 20 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 132 кандидата в нардепы в ОВО. Комиссия зарегистрировала 127 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, и 5 кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

РБК-Украина писало, что председатель ЦИК Татьяна Слипачук анонсировала обнародования всего списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду. По словам Слипачук, ЦИК обнародует весь список кандидатов во вторник, 25 июня.

 

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