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В ЦИК выписали себе премии по 200-300 тыс. гривен: в Раде ждут объяснений

Новости » Политика     15.05.2020 - 15:38
В ЦИК выписали себе премии по 200-300 тыс. гривен: в Раде ждут объяснений
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комитет Рады пригласил членов ЦИК на заседание

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) начислили себе премии в размере 200-300 тыс. гривен. Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил их на свое заседание 20 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталия Безгина.

Он напомнил, что парламент на период карантина принял закон, которым ограничил зарплаты чиновников на период карантина до 47 230 гривен.

"Немного в шоке с новости, что члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях избирательного кодекса. Очень ждем их на заседании комитета!" - заявил депутат.

Напомним, что правительство приняло решение поднять зарплату медикам, которые борятся коронавирусом, но этого сделали еще не все области. В связи с этим проходят акции протеста с требованием выполнить это решение.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Центральная избирательная комиссияпремия
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