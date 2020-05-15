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У ЦВК виписали собі премії по 200-300 тис. гривень: у Раді чекають пояснень

Новини » Політика     15.05.2020 - 15:38
У ЦВК виписали собі премії по 200-300 тис. гривень: у Раді чекають пояснень
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Комітет Ради запросив членів ЦВК на засідання

Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) нарахували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень. Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання 20 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна.

Він нагадав, що парламент на період карантину прийняв закон, яким обмежив зарплати чиновників на період карантину до 47 230 гривень.

"Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!" - заявив депутат.

Нагадаємо, що уряд прийняв рішення підняти зарплату медикам, які боряться коронавірусом, але цього зробили ще не всі області. У зв'язку з цим проходять акції протесту з вимогою виконати це рішення.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Центральна виборча комісіяпремия
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