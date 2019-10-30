ЦВК затвердила розподіл державної субвенції на місцеві вибори

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

Комісія затвердила три Розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

На підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 29 грудня 2019 затверджено розподіл на загальну суму 1 млн 988 тис. 500 грн.

Крім того, на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищних рад 29 грудня 2019 розподілені 460 тис. 200 грн.

Також ЦВК розподілила на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення таких виборів на загальну суму 8 тис. 600 грн.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №0939 (№4843 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про місцеві вибори" з врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах".

Також РБК-Україна повідомляло, що ЦВК завершила повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці 198 округу, в Черкаській області.